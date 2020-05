Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an Bushaltestelle (16.05.2020 - 17.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem sich in der Rußbergstraße im Bereich der Einmündung der Dr.-Karl-Storz-Straße in die Rußbergstraße befindlichen Buswartehäuschen.

Am Sonntagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Tatverdächtige an dem Buswarthäuschen eine Glasscheibe eingeschlagen hatten. Die Straftat wurde im Zeitraum von Samstagvormittag bis Sonntagmittag begangen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Tatzeitpunkt oder auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

