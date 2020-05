Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto beschädigt und abgehauen (18.05.2020)

Triberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum von Freitag bis Montag in der Schulstraße beging. Der Unbekannte beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit der Anhängerkupplung seines Autos einen geparkten silbernen Volvo V 60 an der Stoßstange. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weg. Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 916071-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell