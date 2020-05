Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Viele Fahrzeuge zu schnell unterwegs (17.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn 864 zwischen dem Autobahnkreuz Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen waren am Sonntag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr viele Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Die Polizei beanstandete auf der leicht abschüssigen Strecke im dortigen 100 km/h-Bereich insgesamt 25 Fahrzeuge. 13 Autofahrer waren so schnell, dass gegen sie ein Fahrverbot verhängt werden muss. Der Spitzenreiter raste mit 144 km/h durch die Messanlage. Neben dem einmonatigen Fahrverbot erwarten ihn ein hohes Bußgeld und Punkte in Flensburg.

