Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Technischer Defekt verursacht großes Fischsterben (17.05.2020)

Unterkirnach (ots)

Zu einem Fischsterben größeren Ausmaßes kam es am gestrigen Sonntag gegen 16 Uhr im Kraftwerksee zwischen Unterkirnach und Maria Tann. Ein technischer Defekt war der Grund dafür, dass sich ein Ablauf des Sees unplanmäßig öffnete und den See fast komplett leerlaufen ließ. Hierdurch verendeten viele Fische, die teilweise auch durch einen entstandenen Sog in die Turbinen der Anlage gezogen wurden. Ein Elektriker-Notdienst kam zwar schnell vor Ort und konnte den Defekt beheben, aber dennoch entstand durch das Fischsterben ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell