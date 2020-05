Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit zwei Radfahrern (17.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Unfall unter Radfahrern kann es am gestrigen Sonntag gegen 16 Uhr in der Straße "Haberfeld". Ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer überholte auf der schmalen Straße zwei andere Radfahrer, wobei er nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete. Deswegen übersah er einen 60-jährigen Mountainbiker, der genau in diesem Moment die ganze Gruppe überholen wollte. Durch den seitlichen Zusammenprall ihrer Räder kamen die beiden Männer zu Fall, wobei sich der Ältere Verletzungen im Gesicht und an der Hand zuzog. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrrädern entstand kein Schaden.

