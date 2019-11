Polizei Düren

POL-DN: Treffer in der Sachfahndung

Düren (ots)

Einen guten Riecher bewiesen am Donnerstag Dürener Polizeibeamte, als sie sich entschlossen, den Fahrer eines Pedelecs einer Kontrolle zu unterziehen.

Gegen 16:45 Uhr kam ihnen der Mann, ein 41-Jähriger aus Düren, mit dem Rad auf der Alten Jülicher Straße entgegen. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und konnten ihn auf der Josef-Schregel-Straße anhalten. Die Abfrage der Fahrradrahmennummer in den polizeilichen Fahndungssystemen brachte dann das Ergebnis, dass das Pedelec Ende August dieses Jahres am Bahnhof Düren entwendet worden war. Die Erklärung des 41-Jährigen, er habe das Rad im Juli in Köln gekauft, passte somit nicht mit dem Ergebnis der Abfrage zusammen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer wird in Kürze über die Auffindung seines Rades informiert. Die Ermittlungen, ob der 41-Jährige das Rad selbst gestohlen hat oder der Hehlerei verdächtigt ist, dauern an.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich die Individualnummern Ihrer Wertgegenstände. Im Falle eines Diebstahls lassen sich diese in der Sachfahndung speichern, sodass die Gegenstände im Falle des Auffindens an den rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben werden können.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell