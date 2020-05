Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach) Busfahrer überholt und verursacht Unfall (18.05.2020)

Aach, Lkrs. KN (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Montagmorgen gegen 07.15 Uhr auf der L 194. Der 50-jährige Lenker eines Linienbusses fuhr in Richtung Engen und überholte trotz durchgezogener Linie und Sperrfläche kurz hinter der Kreuzung L 194/ K 6178 ein Sprinter-Anhänger-Gespann. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Busfahrer wieder ein und kollidierte mit dem Sprinter. Dessen 53-jähriger Fahrer hatte noch durch eine eingeleitete Gefahrenbremsung und Ausweichbewegung nach rechts versucht, einen Unfall zu vermeiden. Durch die Kollision sprangen die hinteren Scheiben des Busses, durch deren Glassplitter wurde ein 22-jähriger Fahrgast leicht verletzt. Der Gegenverkehr, dem der Busfahrer auf dessen Fahrspur entgegenkam, musste laut Zeuge ebenfalls eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dabei soll es sich um einen gelben Linienbus und einen Pkw gehandelt haben. Ermittlungen diesbezüglich wurden vom Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen aufgenommen. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der Führerschein des 50-jährigen Busfahrers beschlagnahmt.

