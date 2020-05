Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer (17.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Eine Schulterverletzung erlitt der 57-jährige Lenker eines Fahrrades, der am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr den an der Donau entlang führenden Fahrradweg im Bereich des Lokschuppens aus Richtung Möhringen in Fahrtrichtung Tuttlingen befuhr. Infolge einer Unachtsamkeit kam der Fahrradfahrer nach rechts vom Radweg ab, er verlor im angrenzenden Grünstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige trug glücklicherweise einen Fahrradhelm. Am Fahrrad des Gestürzten entstand nur geringer Sachschaden.

