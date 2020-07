Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrskontrolle - zahlreiche Beanstandungen

Freiburg (ots)

Bei einer gemeinsamen Kontrolle des Zolls und der Verkehrspolizei am Dienstag, 21.07.20, zwischen 13 und 18 Uhr, mussten die Beamten zahlreiche Fahrzeuge beanstanden. So wird unter anderem ein Autofahrer mit Anhänger wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt, da er den erforderlichen Führerschein zum Ziehen des Hängers nicht besitzt. Weiterhin wurde ein verkehrsunsicherer Klein-Lkw aus dem Verkehr gezogen, da bei der Kontrolle erhebliche technische Mängel festgestellt wurdne. Sieben Lkw-Fahrer verstießen gegen entsprechende Vorschriften des Schwerlastverkehrs, unter anderem wegen nicht mitgeführter oder nicht eingelegter Fahrerkarte in den Kontrollgeräten der Lkw.

