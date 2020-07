Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental-Niedertegernau: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Dienstag, 21.07.20, gegen 13.30 Uhr, auf der L139 zwischen Niedertegernau und Wieslet. Der 54-jährige Mann war mit seinem Pedelec in Richtung Wieslet unterwegs, als er aus nicht bekanntem Grund nach rechts auf den Grünstreifen kam und stürzte. Hierbei wurde er schwer verletzt, nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

