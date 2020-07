Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Frau beschädigt mehrere Fahrzeuge in der Innenstadt - Weitere Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge und einen Roller beschädigt hat eine 36-Jährige in Freiburg am Dienstag, 21.07.2020.

Ein Zeuge hatte um circa 17.15 Uhr beobachtet, wie die Frau in der Eisenbahnstraße Spiegel an geparkten Fahrzeugen abtrat und einen Roller umschmiss. Eine Polizeistreife konnte die alkoholisierte Beschuldigte am Hauptbahnhof antreffen und die Personalien feststellen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Drei betroffene Fahrzeughalter meldeten sich bereits bei der Polizei, möglicherweise wurden weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0761/882-4221 bei der Polizei zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell