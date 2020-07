Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Rennen gefahren?

Freiburg (ots)

Am Samstag sind Zeugen zwei sehr schnell fahrende Autos auf der B 3 aufgefallen. Einer jungen Autofahrerin fielen ein dunkler Mercedes und ein dunkler Audi auf, die gegen 21:10 Uhr auf der B3 von Freiburg kommend in Richtung Emmendingen unterwegs waren. Die beiden Autos hatten das Warnblinklicht an und überholten mit sehr hoher Geschwindigkeit.

An der Gabelung Emmendingen/Elztal bogen sie nach links in Richtung Emmendingen ab. Im späteren Verlauf kam es wohl zu einem unschönen persönlichen Kontakt mit einem Zeugen, der sich anschließend die Kennzeichen der beiden schnellen Fahrzeuge notierte.

Zur Klärung der genauen Umstände und Fahrweise der nun bei der Polizei als Beschuldigten geführten jungen Männer, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang. Telefon: 07681/4074-0.

RWKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Florian Hoch

Telefon: 0761 / 882-1016

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell