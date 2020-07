Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Kompressor entwendet

Freiburg (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat jemand einen sogenannten mobilen Kompressor im Bereich des "B3-Centers" in Denzlingen entwendet. Die Täterschaft hat den wie ein Anhänger aufgebauten Kompressor sicherlich an ein eigenes Fahrzeug gehängt und so Zeugen möglicherweise den Eindruck einer legitimen Aktion verschafft.

Der gelbe Kompressor der Marke Kaeser, Typ M43, war mit dem Nummernschild EM-P 1295 versehen. Ob dieses sich noch am entwendeten Anhänger befindet, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei Denzlingen bittet um Hinweise zur Tat selbst, die sich postalisch in der Markgrafenstraße 123 abgespielt hat, oder auch um sachdienliche Hinweise zum Verbleib des teuren Arbeitsgerätes. Telefon: 07666/9383-0.

RWKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Florian Hoch

Telefon: 0761 / 882-1016

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell