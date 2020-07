Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend, 20.07.2020, auf der L 159 im Steinatal gegen eine Leitplanke geprallt und hat sich dabei leicht verletzt. Gegen 20:45 Uhr war der 23-jährige mit seiner Yamaha bei Untermettingen in einer Kurve von der Straße geraten. In der Folge kollidierte er mit einer Schutzplanke. Er kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus nach Waldshut. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell