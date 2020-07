Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Opfingen: Zunahme von Kupferdiebstählen

Freiburg (ots)

Seit Anfang Juni dieses Jahres kommt es im Bereich Freiburg-Opfingen zu einer Zunahme von Kupferdiebstählen.

In der Nacht von Freitag, den 17.07.2020, auf Samstag, den 18.07.2020, kam es zu einem vollendeten Diebstahl eines Regenfallrohrs in der Freiburger Straße. An sechs weiteren Häusern im Burgweg löste oder entwendete die Täterschaft die Halteschellen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täterschaft gestört wurde, weshalb es hier nach den Vorbereitungshandlungen nicht zu vollendeten Diebstählen gekommen ist.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 0761/476870-0 beim Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld (tagsüber) oder unter Tel.: 0761/882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd (24h) zu melden.

