Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Radfahrerin muss abbremsen und stürzt - leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.20, gegen 06.25 Uhr, fuhr eine 21-jährige Fahrradfahrerin talwärts an die Kreuzung De-Bary-Weg / Hornacker heran. Hier soll ihr ein 25-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt genommen haben, weshalb die Frau mit ihrem Rad stark abbremsen musste. In der Folge stürzte die Frau und wurde leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer soll nach dem Unfall kurz angehalten und sich nach dem Befinden der Radlerin erkundigt haben, anschließend jedoch weggefahren sein. Er konnte aufgrund des abgelesenen Kennzeichens später ermittelt werden. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen, welche den Unfall wahrgenommen hatten.

