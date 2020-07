Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Streit eines Pärchens - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Freiburg (ots)

Durch Zeugen wurde am Montag, 20.07.20, gegen 20 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann auf der Hermann-Burte-Straße gemeldet. Die Frau soll durch den Mann in ein Gebüsch gedrückt worden sein. Durch die Polizei konnten die beiden Personen angetroffen werden. Offensichtlich war das Pärchen heftig in Streit geraten, wobei es zur gegenseitigen Körperverletzung gekommen sein soll. Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen übernommen.

