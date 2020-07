Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge durchwühlt - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Mittwoch, 01.07.2020, 02:00 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch werden im Ingelheimer Stadtteil Heidesheim unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. Durch eine Zeugin können zwei Männer beim Durchsuchen von mehreren Fahrzeugen beobachtet werden. Wie viele Fahrzeuge genau angegangen wurden, ist noch nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

