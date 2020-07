Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Enkeltrick

Mainz (ots)

Dienstag, 30.06.2020, 13:45 Uhr bis 15:00 Uhr

Eine 81-Jährige sowie eine 92-Jährige werden am Dienstagmittag telefonisch kontaktiert. Die Anruferin sagt jeweils: "Weißt Du wer hier dran ist? Wie, Du erkennst mich nicht, das ist aber traurig!" Nachdem von der älteren Dame ein Name genannt wird, bittet die Anruferin um eine Geldsumme im vierstelligen Bereich, da sie gerade beim Notar sei und das Geld für einen Immobilienkauf benötige. Beide älteren Damen werden misstrauisch und verständigen die Polizei. Es bleibt in beiden Fällen beim Betrugsversuch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

