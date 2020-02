Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Pkw in einer Nacht aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Dienstag (25.02.) sind zwei Pkw im Stadtteil Kaule aufgebrochen worden.

In der Broicher Straße schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Seat mit einem Gegenstand ein, fanden jedoch im Fahrzeug keine Beute vor. Der Sachschaden wird auf circa 450 Euro geschätzt.

In der Straße An der Schmitten wurde in der gleichen Nacht an einem BMW Cabrio eine Seitenscheibe aufgehebelt. Hier wurden das Navigationssystem, die Mittelkonsole, sowie ein Display und ein Steuergerät entwendet. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge im unteren fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

