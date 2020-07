Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee/B500: Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am 20.07.2020 kam es gegen 17:30 Uhr auf der B500 zwischen Altglashütten und Schluchsee zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen sich ein Motorradfahrer schwer verletzte.

Der 51-jährige in Richtung Schluchsee fahrende Motorradfahrer übersah hierbei einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw und fuhr von hinten auf diesen auf, woraufhin der Motorradfahrer zu Sturz kam. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Klinikum verbracht.

An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B500 für 50 Minuten voll gesperrt werden.

