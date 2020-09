Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit eskaliert, Frau verletzt Mann schwer.

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Abend, kurz nach 21 Uhr, kam es in einer Wohnung am Kurt-Schumacher-Ring zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 37-jährigen Wohnungsinhaber und seiner ehemaligen 36-jährigen Lebensgefährtin. Als der Streit eskalierte, verletzte die Frau den Mann - nach bisherigen Erkenntnissen - mit einem Messer und flieht aus der Wohnung. Der Mann wird schwer verletzt dem Krankenhaus zugeführt, die Frau kurze Zeit später vorläufig festgenommen. Die Kriminaltechnische Untersuchung (KTU) des PP Hagen übernahm die Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell