POL-MK: E-Mountainbike vom Fahrradträger geklaut

Halver (ots)

In der heutigen Nacht, in der Zeit von Mitternacht bis 07:30 Uhr, klauten unbekannte Diebe in Schwarzenbach das auf dem Fahrradträger eines Pkw montierte und gesicherte schwarze E - Mountainbike - der Marke Raymon E-Nine Trailray 9.0.

Im Zaunkönigweg wurde in der Nacht zum heutigen Freitag eine Garage geöffnet und diverses Angelequipment im Wert von mehreren tausend Euro geklaut. Die Diebe öffneten hierzu gewaltsam das verschlossene Garagentor und beschädigten dies nicht unerheblich.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Halver entgegen.

