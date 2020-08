Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Seniorin unsittlich berührt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Donnerstagnachmittag auf der Bachstraße unterwegs waren. Eine 83-jährige Frau aus Oer-Erkenschwick wurde dort gegen 17.45 Uhr von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Der Unbekannte kam der Seniorin in Höhe des Lidl-Marktes auf einem Fahrrad entgegen. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Wiechertstraße. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,80m groß, dunkle Haare, nach hinten gegelt. Der Mann hatte kein Shirt an (oberkörperfrei). Die Polizei bittet Zeugen sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

