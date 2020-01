Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Marl/Oer-Erkenschwick: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Donnerstag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter ein Kellerfenster auf und drangen hierdurch in eine Wohnung auf der Flaesheimer Straße ein. Sie suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Marl

Mittwochnachmittag hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Sonnenscheinstraße ein. Sie öffneten dann Schränke und Schubladen bei der Suche nach Wertgegenständen und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

Oer-Erkenschwick

In der Zeit von Donnerstag, 18.30 Uhr bis Freitag, 9.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter auf einem Firmengelände an der Schachtstraße eine Tür auf und drangen dann in eine Lagerhalle ein. Die Täter stahlen mehrere Kartons mit diversen Haushaltsartikeln. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes dürfte dieses mit einem größeren Fahrzeug abtranspotiert worden sein.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

