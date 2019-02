Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auseinandersetzung auf der Straße - Angegriffener wehrt sich mit Pfefferspray - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend hat es eine Auseinandersetzung auf offener Straße in Schopfheim gegeben, bei der der mutmaßlich Angegriffene Pfefferspray einsetzte. Kurz vor Mitternacht wollte ein Mann in der Entegaststraße zu seinem geparkten Wagen gehen, als er zwei junge Männer auf seinem Grundstück bemerkte, wobei sich einer gerade übergeben musste. Er verwies die beiden vom Grundstück. Diese verfolgten ihn und schlugen ihn nieder. Der Angegriffene setzte sich zur Wehr und sprühte Pfefferspray den Angreifern ins Gesicht. Es sollen sich dann noch weitere Personen eingemischt haben. Von der Polizei wurden vor Ort drei Beteiligte angetroffen. Alle wurden vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf hat das Polizeirevier Schopfheim aufgenommen. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich dort zu melden (Kontakt 07622 666980).

