Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Baby und Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen haben sich am Mittwochnachmittag ein Baby und ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der B 34 in der Waldshuter Liedermatte zugezogen. Der Pkw der Familie war mit einem Audi zusammengestoßen, als der 26 Jahre alte Vater von der Straße "Am Liederbach" nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingefahren war und dabei den in Richtung Dogern fahrenden Audi übersehen hatte. Im Pkw der Familie befanden sich neben dem verletzten Baby und dem verletzten 4-jährigen Jungen noch ein weiteres Geschwister sowie Mutter und Vater, die glücklicherweise den Zusammenstoß unversehrt überstanden. Der Rettungsdienst brachte die beiden Leichtverletzten in umliegende Krankenhäuser. Der 55 Jahre alte Audi-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Autos waren nach der Karambolage nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 40000 Euro.

