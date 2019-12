Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht nach womöglich verletztem E-Scooter-Fahrer und Zeugen

45131 E.-Rüttenscheid: Am 26. Dezember, gegen 3 Uhr, wurde die Polizei zur Paulinenstraße gerufen. Ein Zeuge fand beim Spaziergang mit seinem Hund einen leicht beschädigten E-Scooter, der am Fahrbahnrand auf einem Seitenstreifen lag. Neben dem Roller sah er Blutanhaftungen, eine Brille und eine Armbanduhr, woraufhin er die Polizei informierte. Die Polizei erschien vor Ort und stellte Brille und Armbanduhr sicher. Aufgrund des Mangels an Informationen, kann die Polizei keine genaue Unfallörtlichkeit benennen. Die Polizei bittet den womöglich verletzten Fahrer des Elektrorollers sich bei der Polizei zu melden. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die einen Unfall beobachtet haben und konkretere Angaben machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

