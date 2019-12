Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei: Erfolgreiche Ermittlungsarbeit nach versuchtem Tötungsdelikt und gefährlicher Körperverletzung - 27-Jähriger in Haft

Essen (ots)

45138 E-Südostviertel: Nach einem versuchten Tötungsdelikt und einer gefährlichen Körperverletzung am Montag, 16. Dezember, konnten die Ermittler der eingerichteten Mordkommission einen 27-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 18:45 Uhr zur Markgrafenstraße gerufen, nachdem dort zwei Männer mit einem Messer attackiert wurden. Bereits kurz nach der Notrufmeldung erreichten mehrere Streifenwagen die Markgrafenstraße und trafen dort auf zwei stark blutende Männer. Der hinzugerufene Notarzt behandelte augenblicklich einen 31-jährigen Mann, der mit Stichverletzungen auf dem Boden lag. Ein in der Nähe befindlicher 29-Jähriger wies ebenfalls schwere Verletzungen an seiner Hand auf und wurde gleichermaßen rettungsdienstlich behandelt. Nach dem Messerangriff floh der Täter in Richtung Wasserturm. Nach intensiven Ermittlungen der Mordkommission konnte der Verdächtige identifiziert und festgenommen werden. Der 31-jährige Mann ist immer noch in intensivmedizinischer Betreuung, es ist unklar, ob er den Angriff überleben wird. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft für den 27-Jährigen an. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. (ChWi)

