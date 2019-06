Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinsamer Sondereinsatz der Polizeiinspektionen Bitburg und Wittlich

Bitburg/Wittlich (ots)

Die Polizeiinspektion Bitburg hat am Freitagabend, den 31.05.2019, in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Wittlich einen Sondereinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung in der Grenzregion Sauer, sowie der Ortsgemeinde Binsfeld durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 7 Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss festgestellt und aus dem Verkehr gezogen. In diesem Zusammenhang konnten neben geringen Mengen an Betäubungsmitteln auch zwei Schreckschusswaffen aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren wurde bei einem 18-jährigen Mann festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die betroffenen Personen erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

