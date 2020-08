Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Gartenhütte fängt Feuer - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In einer Kleingartenanlage auf dem Morgensonnenweg hat am Freitagmorgen, gegen 5.50 Uhr, eine Gartenhütte gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, wurde offensichtlich auch ein Damen-Fahrrad vom Gelände gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Freitag bzw. am Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen in der Kleingartenanlage gemacht haben. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

