Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Warstein (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Sauerlandstraße (L856) in Niederbergheim gegen 15.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten 17-jährigen Motorradfahrer aus Ahlen. Der Biker befuhr zuvor die Sauerlandstraße aus Richtung Niederbergheim kommend in Richtung Hirschberg. Nach seinen Angaben kam ihm im Bereich einer Linkskurve ein Auto entgegen, welches sich bis zur Hälfte aus seiner Fahrbahn befand. Dem Wagen konnte er noch ausweichen, kam jedoch am Ende der Kurve mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird 12.000 Euro geschätzt. Bei dem entgegenkommenden Wagen könnte es sich um ein dunkelblaues oder dunkles Auto von mittlerer Größe gehandelt haben. Der Autofahrer oder die Autofahrerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Es ist nicht auszuschließen, dass sie den Unfall des 17-Jährigen auch nicht bemerkt hatten. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Wagens oder auch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02902-91000, zu melden. (reh)

