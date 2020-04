Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Enkesen - Fahrradfahrer kollidiert mit Motorradfahrer

Soest (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Welveraner mit seinem Leichtkraftrad auf der vorfahrtberechtigten Bruchstraße in Richtung Enkesen. Ein 83-jähriger Soester Fahrradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt einen Feldweg in Richtung Soest. Als der Soester die Bruchstraße queren wollte, übersah er den von links kommenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurden der Motorradfahrer leicht- und der Fahrradfahrer schwer verletzt. Beide mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.800 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell