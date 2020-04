Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autos im Steinkuhlenweg zerkratzt

Soest (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden auch im Steinkuhlenweg mehrere Autos zerkratzt. Insgesamt nahm die Polizei dort vier Anzeigen wegen der Sachbeschädigungen an den Wagen auf. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In der gleichen Tatnacht wurden bereits mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im nahegelegenen Bergeder Weg angezeigt (Pressebericht vom 15.April). Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

