POL-OH: Verkehrsunfallmitteilung - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Fulda (ots)

Fulda - Am Donnerstag (23.07.) kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda befuhr die Haimbacher Straße in Fahrtrichtung Fulda. Auf Höhe des Radwegs Richtung Maberzell wollte der Radfahrer nach links in den Radweg abzubiegen. Ein 60-jähriger Opel-Astra-Fahrer aus Fulda, welcher sich hinter dem Pedelec befand, setzte genau zu diesem Zeitpunkt zum Überholen an und befand sich bereits neben dem 67-jährigen, als dieser das entsprechende Handzeichen gab. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Pedelec-Fahrer leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

