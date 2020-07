Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen belästigt - 21-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (22.07.2020) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zwei 24 und 27 Jahre alte Frauen im Rohrer Park sexuell belästigt zu haben. Die Frauen waren kurz vor 18.00 Uhr in dem Park unterwegs, als sie den Tatverdächtigen bemerkten. Er hielt sein Glied in der Hand und schaute sie dabei an. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

