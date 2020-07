Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Birkach (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (22.07.2020) ein Auto in der Wolfschlugener Straße aufgebrochen und am Donnerstag (23.07.2020) hat ein Autobesitzer in der Birkenpilzstraße einen Dieb auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. In der Wolfschlugener Straße brachen die Täter zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr das Schloss eines VW Polo auf und stahlen aus dem Innenraum persönliche Papiere, einen Pullover und 100 Euro Bargeld. In der Birkenpilzstraße bemerkte ein 49 Jahre alter Autobesitzer, wie ein unbekannter Mann gegen 02.10 Uhr in seinem Opel Mocca saß und diesen offenbar durchsuchte. Nachdem er den Mann angeschrien hatte, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Rotwiesenstraße. Der Täter trug eine blaue Maske und einen Kapuzenpulli. Das Scheinwerferlicht des Fahrrades soll bläulich geschimmert haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

