Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Getreidefeldes mit hohem Sachschaden, LK MSE

Malchin (ots)

Am 26.07.2019 kam es gegen 13:00 Uhr auf einem Getreidefeld bei Altenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu einem Brand von ca. 25 Hektar Weizen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist durch Funkenflug am Schneidwerk eines Mähdreschers ein Teil des Weizens in Brand geraten. Dieser breitete sich bis auf 25 Hektar weiter aus. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden kamen daraufhin zum Einsatz. Insgesamt waren 65 Kameraden aus 7 Feuerwehren vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 EUR.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell