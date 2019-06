Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Mit der Schutzplanke kollidiert

Wolfach (ots)

Ein 42-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades war am frühen Donnerstagabend auf der K5361 vom Moosmättle kommend in Richtung Kirchbach unterwegs. Gegen 19 Uhr kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte in eine Schutzplanke. Nach ersten Ermittlungen vor Ort dürfte der vorangegangene Alkoholkonsum des 42-Jährigen zu dem Verkehrsunfall beigetragen haben. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorroller entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

