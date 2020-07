Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Dienstag (21.07.2020) in einem Lebensmittelladen Obst gestohlen und im Anschluss einen Mitarbeiter geschlagen. Der Unbekannte betrat gegen 11.40 Uhr ein Geschäft in der Klett-Passage, steckte einen Bund Bananen in seinen Rucksack und verließ den Laden wieder, ohne die Ware zu bezahlen. Der 39-jährige Filialleiter nahm die Verfolgung auf und versuchte den Dieb an seinem Rucksack festzuhalten. Der Mann riss sich los, stieß seinen Verfolger zurück und schlug ihn. Er flüchtete anschließend unerkannt in Richtung Schlossgarten. Der Mann soll dunkle Haare und einen hellen Teint gehabt haben. Er trug ein weißes T-Shirt mit einem "Levis"-Aufdruck, eine kurze hellblaue Hose, dunkle Schuhe, einen schwarzen Rucksack und eine Armbanduhr am linken Handgelenk. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

