Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (20.07.2020) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ein 23 Jahre alter Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckte den Tatverdächtigen schlafend auf einer Toilette eines Ladenzentrums an der Daimlerstraße. Nachdem er den 28-Jährigen aus dem Gebäude verwiesen hatte, entdeckte er auf der Toilette drei Portionen mutmaßliches Heroin und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen noch vor dem Gebäude fest. Ermittlungen ergaben, dass die aufgefundenen Drogen offenbar dem Tatverdächtigen gehören. Der 28-jährige Marokkaner wurde am Dienstag (21.07.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

