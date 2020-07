Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (20.07.2020) zwei Männer im Alter von 20 und 28 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Nacht zum Sonntag (19.07.2020) in eine Wohnung an der Spreuergasse eingebrochen zu sein (siehe auch Pressemitteilung der Polizei Stuttgart vom 20.07.2020). Ein 38 Jahre alter Zeuge bemerkte am Samstagabend (18.07.2020) gegen 23.00 Uhr mutmaßlich die beiden Tatverdächtigen in der Straße Hagelschieß. Dort sollen sie auffällig um ein Wohnhaus geschlichen sein. Als der Zeuge am Montagmittag gegen 11.40 Uhr auf dem Polizeirevier in Bad Cannstatt seine Beobachtungen einem Beamten mitteilte, fuhr der 38-Jährige gemeinsam mit zwei Polizisten zur genannten Adresse, um dort seine Angaben zu rekonstruieren. Noch im Streifenwagen erkannte der Zeuge die beiden Tatverdächtigen offenbar erneut in der Straße Hagelschieß wieder, die Beamten nahmen die beiden Männer daraufhin fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden sie mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie Schmuck, welcher teilweise aus dem Einbruch in der Spreuergasse stammt. Die Herkunft der anderen Schmuckstücke muss noch ermittelt werden. Die beiden rumänischen Tatverdächtigen werden im Laufe des Dienstags (21.07.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

