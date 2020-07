Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (20.07.2020) auf einer Baustelle an der Lorenzstraße mehrere Baucontainer aufgebrochen und Maschinen gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 01.40 Uhr und 07.00 Uhr vermutlich über ein Waldstück im Bereich der Marconistraße auf das Baustellengelände, indem sie zwei Zäune aufschnitten. Auf dem Gelände brachen sie an neun Containern die Schlösser auf und stahlen daraus Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Täter benutzen vermutlich ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell