Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200622.1 Süderhastedt: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Süderhastedt (ots)

Dank des Hinweises einer Zeugin ist es einer Streife am Samstagabend gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes auf der Landesstraße 327 aufzudecken. Der Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 18.00 Uhr meldete eine Frau einen Verkehrsteilnehmer, der mit einem Fahrzeug samt Pferdehänger aus Richtung Süderhastedt kommend in Richtung Hochdonn unterwegs war und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Kurz vor Hochdonn stoppte die Polizei den Opel schließlich. Am Steuer befand sich ein 50-Jähriger, der einen freiwilligen Atemalkoholtest mit 2,21 Promille absolvierte. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Dithmarschers und untersagten ihm das Führen eines führerscheinpflichtigen Fahrzeugs bis auf Weiteres.

