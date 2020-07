Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (17.07.2020) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Ladendiebstähle begangen zu haben. Ein 27 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 15.00 Uhr, wie er in einem Sportgeschäft an der Kronenstraße eine Badehose von der Auslage nahm, das Sicherungsetikett entfernte und die Badehose in seine Tasche steckte. Anschließend ging der 26-Jährige in ein benachbartes Lebensmittelgeschäft und leerte dort mehrere Getränkedosen in einem Mülleimer aus, um die leeren Dosen am Pfandautomaten einzulösen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Sie fanden bei ihm noch weitere, mutmaßlich gestohlene Kleidungsstücke. Der wohnsitzlose Deutsche wurde am Samstag (18.07.2020) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erlassen hat und in Vollzug setzte.

