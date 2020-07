Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (20.07.2020) einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Auto gefahren zu sein. Die Beamten kontrollierten gegen 14.00 Uhr den Tatverdächtigen, der mit einem BMW in der Heilbronner Straße Richtung Zuffenhausen fuhr. Sie stellten fest, dass die angebrachten Kennzeichen offenbar als gestohlen gemeldet worden waren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den BMW kein Versicherungsschutz besteht. Da der Verdacht bestand, dass der 36-Jährige unter Drogeneinfluss steht, musste er eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen zu den Besitzverhältnissen des BMW dauern an. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell