POL-FR: Schallbach: Balkonbrand an Gasthof - Feuer schnell unter Kontrolle

Zu einem Balkonbrand kam es am Donnerstag, 28.05.2020, an einem Gasthof in Schallbach. Gegen 17:30 Uhr wurde das Feuer bemerkt, die angerückte Feuerwehr brachte es schnell unter Kontrolle. Beschädigt wurden durch das Feuer zwei Balkone sowie ein darunter befindlicher Baum. Die Schadenshöhe liegt bei mindestens 10000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

