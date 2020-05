Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Herten: Drei gestohlene Roller beschädigt aufgefunden - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Drei beschädigte Roller wurden am Donnerstag, 28.05.2020, der Polizei auf dem Radweg in Richtung Warmbach gemeldet. Zwei davon lagen auf dem Boden und es liefen Betriebsstoffe aus. Die drei Roller wurden in der Nacht davor von Unbekannten in Herten entwendet. Auf Höhe des Mattenbachs kam es zum Unfall, woraufhin die Unbekannten die Roller vor Ort liegen ließen. Die auslaufenden Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr Rheinfelden-Herten abgebunden sowie ein kleiner Teil belastetes Erdreich neben der Fahrbahn abgetragen werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Herten, insbesondere im Bereich der Rheinstraße, gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell