Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Scheiben an Schule und Sporthalle eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich am Mittwochabend, 27.05.2020, wurden zahlreiche Scheiben an einer Schule und einer angrenzenden Sporthalle in Bad Säckingen eingeworfen. Der Schaden geht in die Tausende. Insgesamt elf Scheiben wurden durch Steinwürfe beschädigt, ebenso eine Tür im Lehrerzimmer. Am Donnerstagmorgen wurden die Beschädigungen entdeckt. Einem Zeugen fielen am Mittwochabend, gegen 21:45 Uhr, drei Jugendliche auf dem Schulgelände in der Zähringer Straße auf, welche Steine umherwarfen. Als der Zeuge den Jugendlichen zurief, die Polizei zu verständigen, flüchteten diese. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um weitere sachdienliche Hinweise.

