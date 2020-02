Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer fährt Fußgängerin an und davon_ leicht verletzt

Kempen: (ots)

Leicht verletzt wurde eine 61-jährige Fußgängerin aus Wachtendonk beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Mittwoch um 21:40 Uhr auf der Straelener Straße. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei befand sich die Frau mit einer Begleiterin auf dem Geh- und Radweg in Richtung Straelen. Mit einem unbeleuchteten Fahrrad fuhr ihnen ein junger Mann entgegen, der die 61-jährige erfasste. Zunächst hielt der Radfahrer an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Fußgängerin musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen 18-25 Jahre alten Mann mit hellen, kurzen Haaren gehandelt haben. Er war dunkel gekleidet und sprach Deutsch ohne Akzent. Er fuhr in Richtung Ortsmitte Kempen davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (143)

